Орловчанину дали 12 лет за убийство в подъезде

Отбывать наказание придётся в колонии особого режима.

Как сообщает Следственный комитет, убийство произошло 2 ноября 2018 года в Железнодорожном районе Орла в подъезде многоквартирного дома. Осуждённый нанёс 34-летнему местному жителю несколько ножевых ранений. Потерпевший скончался.