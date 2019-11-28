Орловчанину дали 12 лет за убийство в подъезде
28.11.2019
Отбывать наказание придётся в колонии особого режима.
Как сообщает Следственный комитет, убийство произошло 2 ноября 2018 года в Железнодорожном районе Орла в подъезде многоквартирного дома. Осуждённый нанёс 34-летнему местному жителю несколько ножевых ранений. Потерпевший скончался.
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