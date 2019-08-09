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Орел09.08.2019 Пятница 21:09
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Орловчанку травмировала поездка в междугороднем автобусе

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09.08.2019

8 августа в 11:00 женщина 1949 года рождения, находясь в автобусе «Орёл — Кромы», упала. Результатом стали травмы.

Инцидент произошёл, когда автобус подъезжал к областному центру. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

«Скорая помощь» доставила пострадавшую в областную больницу. Врачи осмотрели женщину и отпустили её на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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