Орловчанку травмировала поездка в междугороднем автобусе
09.08.2019
8 августа в 11:00 женщина 1949 года рождения, находясь в автобусе «Орёл — Кромы», упала. Результатом стали травмы.
Инцидент произошёл, когда автобус подъезжал к областному центру. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.
«Скорая помощь» доставила пострадавшую в областную больницу. Врачи осмотрели женщину и отпустили её на амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
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