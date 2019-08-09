Орловчанку травмировала поездка в междугороднем автобусе

8 августа в 11:00 женщина 1949 года рождения, находясь в автобусе «Орёл — Кромы», упала. Результатом стали травмы.

Инцидент произошёл, когда автобус подъезжал к областному центру. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

«Скорая помощь» доставила пострадавшую в областную больницу. Врачи осмотрели женщину и отпустили её на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.