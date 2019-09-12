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Орел12.09.2019 Четверг 12:03
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Орловчанки предпочитают рожать в зрелом возрасте

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12.09.2019

За один день в Орловской области родилось 34 ребёнка. Это произошло 14 июля текущего года. Дата стала на Орловщине самой «популярной» среди рожениц за период с января по август включительно. Об этом сообщает Фонд социального страхования.

Среди дней недели самым «востребованным» для родов стала суббота, среди месяцев — июль.

Всего за восемь первых месяцев года в Орловской области родилось 3848 детей. Мальчики «обогнали» девочек на 102 человека.

1527 женщин стали матерями впервые. Возраст большинства рожениц весьма зрелый — 34 или 35 лет. Восемь женщин родили после 45, а ещё четверо — до 16 лет.

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