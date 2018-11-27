Орловчанке пришлось покупать «льготные» лекарства за свой счёт

Права жительницы Ливенского района защитила прокуратура.

Женщина (инвалид 2 группы) потратила 270 тысяч рублей на покупку медицинских препаратов, которые государство должно было предоставлять ей бесплатно.

Прокуратура потребовала взыскать эту сумму с департамента здравоохранения Орловской области. Районный суд удовлетворил иск.

Департамент попытался оспорить это решение в вышестоящей инстанции, но оно было оставлено без изменения.