Орловчанке пришлось покупать «льготные» лекарства за свой счёт
27.11.2018
Права жительницы Ливенского района защитила прокуратура.
Женщина (инвалид 2 группы) потратила 270 тысяч рублей на покупку медицинских препаратов, которые государство должно было предоставлять ей бесплатно.
Прокуратура потребовала взыскать эту сумму с департамента здравоохранения Орловской области. Районный суд удовлетворил иск.
Департамент попытался оспорить это решение в вышестоящей инстанции, но оно было оставлено без изменения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50954
Другие новости раздела
$ USD66.78(+0.27)28.11
€ EUR75.6217(+0.06)28.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?