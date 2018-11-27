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Орел27.11.2018 Вторник 13:36
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  3. Орловчанке пришлось покупать «льготные» лекарства за свой счёт

Орловчанке пришлось покупать «льготные» лекарства за свой счёт

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27.11.2018

Права жительницы Ливенского района защитила прокуратура.

Женщина (инвалид 2 группы) потратила 270 тысяч рублей на покупку медицинских препаратов, которые государство должно было предоставлять ей бесплатно.

Прокуратура потребовала взыскать эту сумму с департамента здравоохранения Орловской области. Районный суд удовлетворил иск.

Департамент попытался оспорить это решение в вышестоящей инстанции, но оно было оставлено без изменения.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьздравоохранениепрокуратура

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