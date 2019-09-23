Орловчанка заплатит за покойника

Суд обязал жительницу Ливен выплатить долг по ЖКХ в размере 1 тысячи 549 рублей, оставшийся после её умершего двоюродного брата.

С соответствующим иском к мировому судье обратилась Федеральная Служба Судебных Приставов. Недостающую сумму решили взыскать с двоюродной сестры умершего, так как именно она стала официальной наследницей настоящего должника.

Мировой суд удовлетворил иск ФССП, однако ответчица обжаловала решение в Ливенском районном суде.

Орловчанка пыталась доказать, что фактически не получила от покойного родственника никакого существенного наследства. Между тем, выяснилось, что двоюродный брат «отписал» жительнице Ливен целый дом, поэтому районный суд оставил предыдущее решение в силе.