Орловчанка заблудилась в лесу, собирая грибы

ЧП случилось 19 июня около 14 часов в Хотынецком районе у села Меловое. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

К счастью, при себе у женщины был мобильный телефон. Она обратилась в МЧС.

Сотрудники пожарной части № 35 выехали на место и включили сирену, чтобы орловчанка ориентировалась на звук. Также они находились с пропавшей на постоянной связи. Примерно в 15:20 женщина вышла из леса.