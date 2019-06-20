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Орловчанка заблудилась в лесу, собирая грибы

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20.06.2019

ЧП случилось 19 июня около 14 часов в Хотынецком районе у села Меловое. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

К счастью, при себе у женщины был мобильный телефон. Она обратилась в МЧС.

Сотрудники пожарной части № 35 выехали на место и включили сирену, чтобы орловчанка ориентировалась на звук. Также они находились с пропавшей на постоянной связи. Примерно в 15:20 женщина вышла из леса.

Теги:ОрёлОрловская область

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