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  3. Орловчанка выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда», который проводится при поддержке Министерства обороны РФ

Орловчанка выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда», который проводится при поддержке Министерства обороны РФ

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14.11.2018

Наш регион представит Анастасия Шардыко.

Телеканал «Звезда» приступил к съёмкам четвёртого сезона конкурса.

Эфиры первого тура состязаний будут показаны с 23 по 30 декабря. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января 2019 года.

В этот же период будет проводиться масштабное голосование среди телезрителей. Победителями будут признаны двое участников: лучший исполнитель по мнению жюри конкурса и лучший исполнитель по мнению телезрителей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьконкурсыМинобороны

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