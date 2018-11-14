Орловчанка выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда», который проводится при поддержке Министерства обороны РФ

Наш регион представит Анастасия Шардыко.

Телеканал «Звезда» приступил к съёмкам четвёртого сезона конкурса.

Эфиры первого тура состязаний будут показаны с 23 по 30 декабря. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января 2019 года.

В этот же период будет проводиться масштабное голосование среди телезрителей. Победителями будут признаны двое участников: лучший исполнитель по мнению жюри конкурса и лучший исполнитель по мнению телезрителей.