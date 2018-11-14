Орловчанка выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда», который проводится при поддержке Министерства обороны РФ
14.11.2018
Наш регион представит Анастасия Шардыко.
Телеканал «Звезда» приступил к съёмкам четвёртого сезона конкурса.
Эфиры первого тура состязаний будут показаны с 23 по 30 декабря. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января 2019 года.
В этот же период будет проводиться масштабное голосование среди телезрителей. Победителями будут признаны двое участников: лучший исполнитель по мнению жюри конкурса и лучший исполнитель по мнению телезрителей.
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