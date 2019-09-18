Орловчанка вырвала у орловчанки серьгу из уха
18.09.2019
Нападение произошло в Заводском районе Орла на Комсомольской улице в подъезде одного из домов. Нетрезвая преступница напала на незнакомую женщину и вырвала из её уха золотую серьгу. Также у пострадавшей обнаружили кровоподтёки.
Вскоре подозреваемую нашли. Однако она отрицала свою вину. Тем не менее, суд приговорил её к трём с половиной годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщили в Заводском районном суде.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57284
Другие новости раздела
$ USD64.429(+0.31)19.09
€ EUR71.2391(+0.64)19.09
Наш опрос
Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.