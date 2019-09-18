Орловчанка вырвала у орловчанки серьгу из уха

Нападение произошло в Заводском районе Орла на Комсомольской улице в подъезде одного из домов. Нетрезвая преступница напала на незнакомую женщину и вырвала из её уха золотую серьгу. Также у пострадавшей обнаружили кровоподтёки.

Вскоре подозреваемую нашли. Однако она отрицала свою вину. Тем не менее, суд приговорил её к трём с половиной годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщили в Заводском районном суде.