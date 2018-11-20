Орловчанка выиграла этап Гран-при по дзюдо в Нидерландах

Антонина Шмелева завоевала золотую медаль на турнире «Мировой серии». Наша землячка победила француженку Саму Камара.

Об этом сообщает Федерация дзюдо России.

Шмелёва — воспитанница Орловского отделения организации «Юность России». Её тренер — Виктор Буяров.