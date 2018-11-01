Орловчанка выиграла Чемпионат мира по армспорту

Орловчанка Алина Волкова выиграла Чемпионат мира по армспорту.

Соревнования проходили в Турции.

Как сообщает «Орёлспорт», в них участвовали 1200 «рукоборцев» из 45 стран.

По итогам соревнований Волкова, выступавшая в в категории «сеньоры» и в весе 55 килограммов, стала первой в борьбе на левой руке и третьей в борьбе на правой руке. По итогам всех схваток она стала первой в общем зачете.

Волкова является воспитанницей орловской школы армспорта, однако официально представляет в сборной России не нашу область, а Ханты-Мансийский автономный округ.