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Орловчанка выиграла Чемпионат мира по армспорту

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01.11.2018

Орловчанка Алина Волкова выиграла Чемпионат мира по армспорту.

Соревнования проходили в Турции.

Как сообщает «Орёлспорт», в них участвовали 1200 «рукоборцев» из 45 стран.

По итогам соревнований Волкова, выступавшая в в категории «сеньоры» и в весе 55 килограммов, стала первой в борьбе на левой руке и третьей в борьбе на правой руке. По итогам всех схваток она стала первой в общем зачете.

Волкова является воспитанницей орловской школы армспорта, однако официально представляет в сборной России не нашу область, а Ханты-Мансийский автономный округ.

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