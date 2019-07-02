Орловчанка воспользовалась такси и лишилась обручального кольца

Также у женщины похитили вещи и деньги. Кроме того, жительницу области избили.

Подозреваемый установлен и задержан. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

49-летняя женщина, поступившая в больницу с травмами, рассказала, что получила их после того, как воспользовалась такси, направляясь из Орла домой в один из районов. Когда автомобиль находился на территории Свердловского района, водитель выкинул орловчанку из салона, избил, снял с её пальца обручальное кольцо и уехал, захватив с собой чужие сумку, вещи и деньги (около полутора тысяч рублей).

Полиция установила и задержала подозреваемого «по горячим следам». Оказалось, что это 38-летний житель Орловского района. Мужчина был судим. Он признал, что вступил в конфликт с пассажиркой, нанёс ей удары и похитил чужое имущество, однако отметил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие по делу продолжается.