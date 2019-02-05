Орловчанка воспользовалась чужой картой и стала «невыездной»

Об интересном случае сообщили в Управлении МВД по Орловской области. В полицию обратился 24-летний житель Заводского района Орла. Он рассказал, что у него похитили куртку, в которой лежала банковская карта. К тому моменту с неё уже исчезли 7 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, в каких торговых точках расплачивались украденной картой, и, благодаря записям с видеокамер наблюдения, вышли на 47-летнюю орловчанку. Она сообщила, что неизвестный мужчина подарил ей куртку во время поездки в маршрутке. Затем она нашла в ней карту и стала делать покупки.

Вскоре полиция выяснила, что куртку похитил знакомый пострадавшего. Перед тем, как произошла пропажа, они вместе распивали спиртные напитки. Сейчас полицейские устанавливают точную сумму нанесённого ущерба и решают вопрос о привлечении орловца к уголовной ответственности. Орловчанка, которая использовала чужую карту, находится под подпиской о невыезде.