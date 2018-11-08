Орловчанка стала победительницей конкурса красоты «Мисс СНГ-2018»

Финал прошёл в Ереване накануне. Главный титул достался нашей землячке Дарье Барановой.

В 2017 году девушку признали второй «вице — мисс Орёл».

Интересно, что ещё одна орловская участница, Валерия Брагина, тоже оказалась отмечена жюри. Ей достался почётный титул Stylish Model.

В 2015 году Брагина стала финалистом конкурса «Мисс Орёл».

В «Мисс СНГ — 2018» участвовали 30 девушек из 16 стран постсоветского пространства и Восточной Европы.