Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.11.2018 Четверг 13:13
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанка стала победительницей конкурса красоты «Мисс СНГ-2018»

Орловчанка стала победительницей конкурса красоты «Мисс СНГ-2018»

Версия для печати

08.11.2018

Финал прошёл в Ереване накануне. Главный титул достался нашей землячке Дарье Барановой.

В 2017 году девушку признали второй «вице — мисс Орёл».

Интересно, что ещё одна орловская участница, Валерия Брагина, тоже оказалась отмечена жюри. Ей достался почётный титул Stylish Model.

В 2015 году Брагина стала финалистом конкурса «Мисс Орёл».

В «Мисс СНГ — 2018» участвовали 30 девушек из 16 стран постсоветского пространства и Восточной Европы.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьконкурсы красоты

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50376

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.11.2018

Глава администрации Орла потребовал провести служебную проверку в связи с недочётами в благоустройстве сквера и парка

08.11.2018

Сегодня губернатор Андрей Клычков совершает рабочую поездку в Болховский район

08.11.2018

Сегодня в 14 часов в Орле откроется ещё одна выставка в честь юбилея Тургенева

08.11.2018

Завтра в Орле продолжится акция «Дом со звездой», которая проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова

08.11.2018

Сегодня в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с главным полицейским Орловской области

$ USD66.0918(+0.1)08.11
€ EUR75.6817(+0.37)08.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online