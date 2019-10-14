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Орловчанка предпенсионного возраста погибла на пожаре

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14.10.2019

Происшествие случилось 12 октября около 23 часов в Кромском районе в деревне Федотово. Загорелся жилой дом.

На тревожный вызов прибыли сотрудники ПСЧ-5 и ПСЧ-25.

В результате ЧП погибла 58-летняя хозяйка дома. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

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