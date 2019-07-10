Орловчанка потеряла ориентацию из-за грибов

Женщина пошла в лес за грибами и заблудилась.

Инцидент произошёл 9 июля в Орловском районе в Неполодском сельском поселении у деревни Неполодь. Соответствующий сигнал поступил в дежурную часть примерно в 23:20. В поисках пропавшей участвовали сотрудники МВД и МЧС, представители администрации сельского поселения, а также волонтёры организации «Лиза Алерт».

Через некоторое время участники поисков нашли орловчанку на территории у дачных участков. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.