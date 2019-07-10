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Орел10.07.2019 Среда 17:27
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Орловчанка потеряла ориентацию из-за грибов

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10.07.2019

Женщина пошла в лес за грибами и заблудилась.

Инцидент произошёл 9 июля в Орловском районе в Неполодском сельском поселении у деревни Неполодь. Соответствующий сигнал поступил в дежурную часть примерно в 23:20. В поисках пропавшей участвовали сотрудники МВД и МЧС, представители администрации сельского поселения, а также волонтёры организации «Лиза Алерт».

Через некоторое время участники поисков нашли орловчанку на территории у дачных участков. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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