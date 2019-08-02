Орловчанка попросила президента «подтянуть» её сына по математике

Жительница Ливен направила оригинальную жалобу в приёмную президента России Владимира Путина. Она сообщила, что её сын-девятиклассник дважды сдавал Основной государственный экзамен по математике (в основной и дополнительный день сдачи) и дважды не смог получить положительную оценку.

Женщина попросила президента поставить её ребёнку хотя бы «удовлетворительно». Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Уточняется, что школьнику, в общем порядке, дадут ещё одну возможность пересдать ОГЭ по математике — в сентябре этого года.