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Орел02.08.2019 Пятница 16:58
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Орловчанка попросила президента «подтянуть» её сына по математике

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02.08.2019

Жительница Ливен направила оригинальную жалобу в приёмную президента России Владимира Путина. Она сообщила, что её сын-девятиклассник дважды сдавал Основной государственный экзамен по математике (в основной и дополнительный день сдачи) и дважды не смог получить положительную оценку.

Женщина попросила президента поставить её ребёнку хотя бы «удовлетворительно». Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Уточняется, что школьнику, в общем порядке, дадут ещё одну возможность пересдать ОГЭ по математике — в сентябре этого года.

Теги:ОрёлОрловская область

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