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Орел18.10.2018 Четверг 18:23
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Орловчанка попала в больницу в нетрезвом состоянии и оказалась под арестом

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18.10.2018

Не совсем обычное административное дело рассмотрели в суде Новодеревеньковского района. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

В минувшем месяце женщина попала в приёмный покой районной больницы, находясь в нетрезвом состоянии. Поскольку медицинское учреждение является публичным местом, таким образом она уже нарушила закон.

Сотрудник полиции потребовал, чтобы она проследовала с ним. Однако орловчанка отказалась выполнить законные требования и даже оказала полицейскому сопротивление. В итоге она оказалась в суде.

В ходе заседания орловчанка полностью признала свою вину.

Наказание за неповиновение законному требованию сотрудника полиции оказалось достаточно гуманным — одни сутки ареста.

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