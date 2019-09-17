Орловчанка получила повреждения рядом с главным зданием полиции

Пострадала пассажирка маршрутки.

16 сентября примерно в 10:30 автобус «Газ» проезжал по Орлу мимо здания Управления МВД на Тургенева, 15/17. Маршрутка затормозила, и пассажирка упала.

52-летнюю женщину пришлось доставить в больницу Семашко. Однако госпитализация не понадобилась — врачи назначили ей только амбулаторное лечение.