Орловчанка получила повреждения рядом с главным зданием полиции
17.09.2019
Пострадала пассажирка маршрутки.
16 сентября примерно в 10:30 автобус «Газ» проезжал по Орлу мимо здания Управления МВД на Тургенева, 15/17. Маршрутка затормозила, и пассажирка упала.
52-летнюю женщину пришлось доставить в больницу Семашко. Однако госпитализация не понадобилась — врачи назначили ей только амбулаторное лечение.
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