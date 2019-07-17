Орловчанка погибла в собственном доме

Причиной стал пожар.

ЧП случилось в Орловском районе в селе Звягинки 16 июля около 11 часов. Загорелся жилой дом. Пламя могло перекинуться и на соседние помещения, поэтому тушением занимались сразу 5 отделений пожарно-спасательных частей Орла, а также добровольные пожарные.

Как сообщили в Управлении МЧС по Орловской области, тело орловчанки нашли внутри дома. Также пламя повредило потолок и стены комнаты.

Причина пожара и объём ущерба устанавливаются.