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Орел13.09.2019 Пятница 12:36
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Орловчанка погибла при необычных обстоятельствах

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13.09.2019

Следственный комитет возбудил в отношении жителя Орловской области уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Случай произошёл во Мценском районе у посёлка Передовик 12 сентября. 58-летний орловчанин спиливал дерево, используя бензопилу. Оно упало на его 59-летнюю супругу. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Теги:Следственный комитетОрловская областьпричинение смерти по неосторожности

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