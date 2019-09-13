Орловчанка погибла при необычных обстоятельствах

Следственный комитет возбудил в отношении жителя Орловской области уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Случай произошёл во Мценском районе у посёлка Передовик 12 сентября. 58-летний орловчанин спиливал дерево, используя бензопилу. Оно упало на его 59-летнюю супругу. Женщина скончалась на месте от полученных травм.