Орловчанка погибла при необычных обстоятельствах
13.09.2019
Следственный комитет возбудил в отношении жителя Орловской области уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Случай произошёл во Мценском районе у посёлка Передовик 12 сентября. 58-летний орловчанин спиливал дерево, используя бензопилу. Оно упало на его 59-летнюю супругу. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
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