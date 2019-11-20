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Орловчанка погибла из-за нежелания быть ограбленной

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20.11.2019

Житель Орловской области задержан в связи с подозрением в убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет.

Преступление произошло в Краснозоренском районе в посёлке Россошенский 19 ноября. По предварительной версии, к 44-летней женщине пришёл 21-летний односельчанин.

Он попытался ограбить женщину. Орловчанка оказала сопротивление. Тогда дело дошло до убийства. Молодой человек нанёс хозяйке несколько ножевых ранений. Она скончалась на месте.

Подозреваемый признал вину под тяжестью предъявленных улик.

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