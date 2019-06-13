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Орловчанка подозревается в убийстве сожителя

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13.06.2019

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир дома в Северном районе Орла. По данному факту возбудили уголовное дело.

По «горячим следам» удалось задержать подозреваемую — сожительницу погибшего. Она дала признательные показания. По её словам, она нанесла мужчине ножевое ранение во время конфликта, который возник в процессе совместного распития спиртных напитков.

Подозреваемая взята под стражу. Следствие продолжается.

Теги:ОрёлОрловская область

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