Орловчанка подозревается в убийстве сожителя

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир дома в Северном районе Орла. По данному факту возбудили уголовное дело.

По «горячим следам» удалось задержать подозреваемую — сожительницу погибшего. Она дала признательные показания. По её словам, она нанесла мужчине ножевое ранение во время конфликта, который возник в процессе совместного распития спиртных напитков.

Подозреваемая взята под стражу. Следствие продолжается.