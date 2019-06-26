Орловчанка подозревается в братоубийстве

24 июня в Ливнах в одном из домов обнаружили тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. «По горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемую — 44-летнюю сестру погибшего. Об этом сообщает Следственный комитет.

Женщина дала признательные показания. По её словам она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала ударила брата ножом, а потом задушила его.