Орловчанка подозревается в братоубийстве
26.06.2019
24 июня в Ливнах в одном из домов обнаружили тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. «По горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемую — 44-летнюю сестру погибшего. Об этом сообщает Следственный комитет.
Женщина дала признательные показания. По её словам она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала ударила брата ножом, а потом задушила его.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55575
Другие новости раздела
$ USD62.8083(+0.29)27.06
€ EUR71.3816(+0.15)27.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?