Орловчанка отравилась толкачиками
12.07.2019
В Орловской области зафиксирован первый в этом сезоне официальный случай отравления грибами. Информацию сообщили в Управлении Роспотребнадзора
Орловчанка употребила в пищу толкачики. Грибы подвергались варке, но только один раз. После этого женщина почувствовала себя плохо.
Толкачики считаются «условно съедобными» грибами. Они не имеют пищевой ценности и не рекомендованы (хотя и не запрещены) к сбору.
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