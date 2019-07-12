Орловчанка отравилась толкачиками

В Орловской области зафиксирован первый в этом сезоне официальный случай отравления грибами. Информацию сообщили в Управлении Роспотребнадзора

Орловчанка употребила в пищу толкачики. Грибы подвергались варке, но только один раз. После этого женщина почувствовала себя плохо.

Толкачики считаются «условно съедобными» грибами. Они не имеют пищевой ценности и не рекомендованы (хотя и не запрещены) к сбору.