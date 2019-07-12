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Орел12.07.2019 Пятница 13:34
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Орловчанка отравилась толкачиками

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12.07.2019

В Орловской области зафиксирован первый в этом сезоне официальный случай отравления грибами. Информацию сообщили в Управлении Роспотребнадзора

Орловчанка употребила в пищу толкачики. Грибы подвергались варке, но только один раз. После этого женщина почувствовала себя плохо.

Толкачики считаются «условно съедобными» грибами. Они не имеют пищевой ценности и не рекомендованы (хотя и не запрещены) к сбору.

Теги:ОрёлОрловская область

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