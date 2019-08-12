Орловчанка отделалась условным наказанием за нож в спину

Преступление произошло в декабре 2018 года. Как установил Заводской районный суд Орла, муж, находясь в нетрезвом состоянии, избивал свою супругу. В ответ женщина сначала ударила его по голове кувшином, в котором находился мёд, а потом, когда обидчик повернулся к ней спиной, нанесла ему ножевое ранение. При этом она повредила мужу лёгкое.

Суд квалифицировал повреждение как «причинившее тяжкий вред здоровью». Однако, учитывая все обстоятельства дела, а также то, что подсудимая и потерпевший вместе воспитывают дочь, счёл возможным назначить наказание, предусмотренное соответствующей статьёй уголовного кодекса, но условное, а не реальное. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда Орла.