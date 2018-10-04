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Орел04.10.2018 Четверг 13:28
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Орловчанка нанесла бюджету ущерб в 170 тысяч рублей

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04.10.2018

В областном центре суд удовлетворил иск прокуратуры к местной жительнице, которую ранее признали виновной в хищении денег при получении пособий.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Женщина была зарегистрирована в зоне с льготным социально-экономическим статусом, а фактически проживала в другой местности. В результате она незаконно получала ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере.

Суд оценил ущерб, причинённый бюджету, примерно в 170 тысяч рублей. Эти деньги взыщут с орловчанки.

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