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Орел18.09.2019 Среда 14:16
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Орловчанка на «китайце» устроила переполох на дороге

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18.09.2019

ДТП произошло 17 сентября в 15 часов на улице 60 лет Октября у дома № 65.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, орловчанка 1999 года рождения, управляя автомобилем Lifan, следовала со стороны Октябрьской в сторону Приборостроительной. Перестраиваясь в правую сторону, она допустила столкновение с «попутным» грузовиком ГАЗ-3302, который уже ехал в правом ряду. Затем Lifan столкнулся с ЗИЛом, тоже двигавшимся в попутном направлении впереди легкового автомобиля.

В ДТП пострадал пассажир «китайца» 1999 года рождения. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Теги:Орловская областьдорожное происшествие

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