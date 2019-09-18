Орловчанка на «китайце» устроила переполох на дороге
18.09.2019
ДТП произошло 17 сентября в 15 часов на улице 60 лет Октября у дома № 65.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, орловчанка 1999 года рождения, управляя автомобилем Lifan, следовала со стороны Октябрьской в сторону Приборостроительной. Перестраиваясь в правую сторону, она допустила столкновение с «попутным» грузовиком ГАЗ-3302, который уже ехал в правом ряду. Затем Lifan столкнулся с ЗИЛом, тоже двигавшимся в попутном направлении впереди легкового автомобиля.
В ДТП пострадал пассажир «китайца» 1999 года рождения. Однако госпитализация ему не понадобилась.
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