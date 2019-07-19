Орловчанка лишилась «Лады Гранта» из-за долга в полмиллиона рублей

Судебный приставы арестовали автомобиль в присутствии понятых. Если орловчанка не выплатит долг в установленные сроки, её машину продадут, а вырученные средства направят на погашение задолженности.

Ранее в отношении должницы вынесли судебное постановление о взыскании исполнительского сбора и об ограничении права на выезд за границу. Однако женщина упорно отказывалась от уплаты своего кредита и скрывала собственное имущество.