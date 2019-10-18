Орловчанка и её годовалая дочь провалились сквозь землю
18.10.2019
ЧП случилось в Северном районе рядом с домом по Московскому шоссе, 162-А, на территории сквера. Женщина и её ребёнок упали в открытый канализационный люк. Отверстие вместо полноценной крышки прикрыли фанерой.
К счастью, орловчанка зацепилась локтями за края люка и, благодаря этому, не упала на дно, а также не позволила свалиться туда своему ребёнку. В противном случае ситуация могла бы запросто стать опасной для жизни и здоровья.
В настоящий момент в связи с появлением данной информации в СМИ СУ СК РФ по Орловской области проводит доследственную проверку.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57855
Другие новости раздела
$ USD64.0144(-0.33)18.10
€ EUR70.9023(-0.15)18.10
Наш опрос
2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?