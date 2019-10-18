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Орел18.10.2019 Пятница 12:22
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Орловчанка и её годовалая дочь провалились сквозь землю

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18.10.2019

ЧП случилось в Северном районе рядом с домом по Московскому шоссе, 162-А, на территории сквера. Женщина и её ребёнок упали в открытый канализационный люк. Отверстие вместо полноценной крышки прикрыли фанерой.

К счастью, орловчанка зацепилась локтями за края люка и, благодаря этому, не упала на дно, а также не позволила свалиться туда своему ребёнку. В противном случае ситуация могла бы запросто стать опасной для жизни и здоровья.

В настоящий момент в связи с появлением данной информации в СМИ СУ СК РФ по Орловской области проводит доследственную проверку.

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