Орловчанка и её годовалая дочь провалились сквозь землю

ЧП случилось в Северном районе рядом с домом по Московскому шоссе, 162-А, на территории сквера. Женщина и её ребёнок упали в открытый канализационный люк. Отверстие вместо полноценной крышки прикрыли фанерой.

К счастью, орловчанка зацепилась локтями за края люка и, благодаря этому, не упала на дно, а также не позволила свалиться туда своему ребёнку. В противном случае ситуация могла бы запросто стать опасной для жизни и здоровья.

В настоящий момент в связи с появлением данной информации в СМИ СУ СК РФ по Орловской области проводит доследственную проверку.