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  3. Орловчанину дали 12 лет колонии особого режима за убийство

Орловчанину дали 12 лет колонии особого режима за убийство

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12.03.2019

31-летний мужчина зарезал ножом сожителя своей бывшей сожительницы.

Конфликт, обернувшийся убийством, произошёл в мае 2018 года в Советском районе Орла, в квартире местной жительницы — бывшей «дамы сердца» преступника и действительной «дамы сердца» его жертвы. Ссора случилась во время совместного застолья. Пострадавший (48-летний мужчина) скончался на месте от ножевых ранений.

Подозреваемого задержали «по горячим следам». Делом занимался Следственный комитет. В итоге кроме серьёзного срока суд обязал преступника выплатить двум родственникам погибшего по 700 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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