Орловчанину дали 12 лет колонии особого режима за убийство

31-летний мужчина зарезал ножом сожителя своей бывшей сожительницы.

Конфликт, обернувшийся убийством, произошёл в мае 2018 года в Советском районе Орла, в квартире местной жительницы — бывшей «дамы сердца» преступника и действительной «дамы сердца» его жертвы. Ссора случилась во время совместного застолья. Пострадавший (48-летний мужчина) скончался на месте от ножевых ранений.

Подозреваемого задержали «по горячим следам». Делом занимался Следственный комитет. В итоге кроме серьёзного срока суд обязал преступника выплатить двум родственникам погибшего по 700 тысяч рублей.