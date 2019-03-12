Орловчанину дали 12 лет колонии особого режима за убийство
12.03.2019
31-летний мужчина зарезал ножом сожителя своей бывшей сожительницы.
Конфликт, обернувшийся убийством, произошёл в мае 2018 года в Советском районе Орла, в квартире местной жительницы — бывшей «дамы сердца» преступника и действительной «дамы сердца» его жертвы. Ссора случилась во время совместного застолья. Пострадавший (48-летний мужчина) скончался на месте от ножевых ранений.
Подозреваемого задержали «по горячим следам». Делом занимался Следственный комитет. В итоге кроме серьёзного срока суд обязал преступника выплатить двум родственникам погибшего по 700 тысяч рублей.
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