Орловчанина заставили заплатить «за дела рук своих»
13.08.2019
Мужчина возместит государству деньги, потраченные на лечение человека, здоровью которого он причинил тяжкий вред. Такое решение принял суд Покровского района.
Лечение потерпевшего в больнице обошлось Фонду Обязательного Медицинского Страхования примерно в 36 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура подала иск в суд о взыскании данной суммы. Требования удовлетворили.
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