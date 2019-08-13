Орловчанина заставили заплатить «за дела рук своих»

Мужчина возместит государству деньги, потраченные на лечение человека, здоровью которого он причинил тяжкий вред. Такое решение принял суд Покровского района.

Лечение потерпевшего в больнице обошлось Фонду Обязательного Медицинского Страхования примерно в 36 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура подала иск в суд о взыскании данной суммы. Требования удовлетворили.