Орловчанина признали виновным в убийстве с «расчленёнкой»
21.08.2019
Суд присяжных рассмотрел дело 41-летнего жителя Мценска. Как предварительно установило следствие, в июне минувшего года он лишил жизни местного жителя, после чего расчленил тело и развёз части в разные места города на своём автомобиле.
Кроме того, как сообщает Следственный комитет, амчанин, руководствуясь личной неприязнью, избил ещё двоих местных жителей, нанеся здоровью одного тяжкий вред, а здоровью другого вред средней тяжести.
Присяжные признали мужчину виновным во всех вменённых преступлениях. На основании этого вердикта суд определит для него справедливое наказание.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56746
Другие новости раздела
21.08.2019
Нацпроект «озеленяет» Орёл
$ USD66.784(+0.18)21.08
€ EUR73.9766(+0.03)21.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?