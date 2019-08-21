Орловчанина признали виновным в убийстве с «расчленёнкой»

Суд присяжных рассмотрел дело 41-летнего жителя Мценска. Как предварительно установило следствие, в июне минувшего года он лишил жизни местного жителя, после чего расчленил тело и развёз части в разные места города на своём автомобиле.

Кроме того, как сообщает Следственный комитет, амчанин, руководствуясь личной неприязнью, избил ещё двоих местных жителей, нанеся здоровью одного тяжкий вред, а здоровью другого вред средней тяжести.

Присяжные признали мужчину виновным во всех вменённых преступлениях. На основании этого вердикта суд определит для него справедливое наказание.