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Орел02.08.2019 Пятница 15:27
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Орловчанина приговорили к трудоустройству

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02.08.2019

Верховский районный суд признал местного жителя виновным в несоблюдении обязательств, наложенных на него ранее в связи с уголовным преступлением.

До этого орловчанина признали виновным в совершении кражи и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Однако он сам нарушил условия, трижды не явился на обязательную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и дважды появился в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (за что был дважды оштрафован).

В связи с этими нарушениями испытательный срок продлили на месяц, а осуждённому предписали трудоустроиться в течение 15 дней. Однако он не выполнил это требование. Кроме того, он ещё три месяца не являлся на регистрацию.

В связи с этим суд заменил условный срок на реальный. Теперь орловчанину предстоит провести два года в колонии общего режима.

Теги:ОрёлОрловская область

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