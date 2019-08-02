Орловчанина приговорили к трудоустройству

Верховский районный суд признал местного жителя виновным в несоблюдении обязательств, наложенных на него ранее в связи с уголовным преступлением.

До этого орловчанина признали виновным в совершении кражи и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Однако он сам нарушил условия, трижды не явился на обязательную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и дважды появился в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (за что был дважды оштрафован).

В связи с этими нарушениями испытательный срок продлили на месяц, а осуждённому предписали трудоустроиться в течение 15 дней. Однако он не выполнил это требование. Кроме того, он ещё три месяца не являлся на регистрацию.

В связи с этим суд заменил условный срок на реальный. Теперь орловчанину предстоит провести два года в колонии общего режима.