Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.05.2019 Понедельник 12:19
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанина, отбывшего 9 лет в местах лишения свободы, приговорили ещё к 10 годам за новое преступление

Орловчанина, отбывшего 9 лет в местах лишения свободы, приговорили ещё к 10 годам за новое преступление

Версия для печати

20.05.2019

Дело жителя Троснянского района рассмотрел Орловский областной суд. Решение первой инстанции оставлено без изменения.

Мужчину, который ранее провёл в местах лишения свободы 9 лет и 2 месяца (его признали виновным в разбое и краже), приговорили к новому сроку — 10 лет и 5 месяцев (5 годам тюрьмы и 5 годам и 5 месяцам колонии особого режима). Также с него взыщут 1 миллион рублей.

Такое наказание суд вынес за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Преступление было совершено весной 2018 года. К этому времени житель Троснянского района находился на свободе четыре месяца. В тот день он распивал спиртные напитки в компании двух женщин и двух мужчин. Один из них был ему не знаком. В какой-то момент орловчанин поссорился с ним и ударил его ножом в живот.

Пострадавший скончался в больнице через два дня.

Осуждённый не признал свою вину.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54683

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.05.2019

В ЦИК России утвердили состав группы, которая будет контролировать дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области

20.05.2019

У орловчанки несколько раз украли деньги с банковской карты

20.05.2019

В Орле мотоциклист упал с мотоцикла

20.05.2019

2 июня в Орле пройдёт «Велодень»

20.05.2019

В Орловской области Volkswagen Passat сбил пешехода на переходе

$ USD64.6327(+0.07)18.05
€ EUR72.2464(-0.12)18.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online