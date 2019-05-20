Орловчанина, отбывшего 9 лет в местах лишения свободы, приговорили ещё к 10 годам за новое преступление

Дело жителя Троснянского района рассмотрел Орловский областной суд. Решение первой инстанции оставлено без изменения.

Мужчину, который ранее провёл в местах лишения свободы 9 лет и 2 месяца (его признали виновным в разбое и краже), приговорили к новому сроку — 10 лет и 5 месяцев (5 годам тюрьмы и 5 годам и 5 месяцам колонии особого режима). Также с него взыщут 1 миллион рублей.

Такое наказание суд вынес за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Преступление было совершено весной 2018 года. К этому времени житель Троснянского района находился на свободе четыре месяца. В тот день он распивал спиртные напитки в компании двух женщин и двух мужчин. Один из них был ему не знаком. В какой-то момент орловчанин поссорился с ним и ударил его ножом в живот.

Пострадавший скончался в больнице через два дня.

Осуждённый не признал свою вину.