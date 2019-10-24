Орловчанина осудили за преступное «перевоплощение»

Мужчина представился работником газовой службы, чтобы проникнуть в дом, ввести хозяйку в заблуждение и похитить содержимое её кошелька (2 тысячи рублей).

Преступление произошло в Хотынецком районе. Дело возбудили по статье «кража».

В итоге местный суд приговорил ранее не судимого гражданина к одному году колонии общего режима.