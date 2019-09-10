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Орел10.09.2019 Вторник 11:09
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Орловчанина осудили по экзотической статье

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10.09.2019

Жителя Покровского района признали виновным в хищении наркотических средств (в значительном размере), а также в незаконном сбыте наркотиков.

Суд установил, что мужчина украл у знакомого 16,4 грамма марихуаны и сбыл её третьим лицам. В отношении настоящего хозяина запрещённого растения и «покупателей» незаконного товара также вынесены обвинительные приговоры.

Кроме того, установлено, что похититель наркотиков расфасовал ещё 32 грамма марихуаны (не чужой, а собственной) и планировал её продать. Однако планы изменились — орловчанина задержала полиция.

В итоге по совокупности всех преступлений мужчину осудили на 9 лет колонии строгого режима. Апелляция не возымела действия — Орловский областной суд оставил приговор первой инстанции в силе.

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