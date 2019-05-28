Орловчанина оштрафовали за неповиновение полицейскому

Верховский районный суд рассмотрел административное дело. Как следует из материалов, нетрезвый житель района, находясь в приемном покое местной больнице, устроил скандал.

Мужчина вел себя грубо, ругался матом и на замечания медиков не реагировал. Прибывшие полицейские попытались утихомирить дебошира, но безуспешно. Верховец продолжал вести себя грубо, хватал полицейских за форменную одежду, отталкивал их, оказывая неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении мужчины был составлен протокол.

Постановлением судьи мужчина признан виновным и в качестве наказания ему назначен административный штраф. Об этом сообщает пресс-служба суда.