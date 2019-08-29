Орловчанина ещё раз признали виновным в экзотическом преступлении

Областной суд оставил в силе приговор, вынесенный бывшему программисту «Орловского издательского дома».

Работая в данной организации в 2012 году, мужчина создал для неё сайт. Спустя пять лет орловчанин уволился, однако у него осталась возможность заходить на сайт, используя логин и пароль администратора.

Используя это обстоятельство, он разместил на сайте программу, которая позволяла ему получать криптовалюту с возможностью обмена на обычные деньги.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей. Осуждённый подал апелляцию. Однако областной суд не нашёл причин для пересмотра данного решения.