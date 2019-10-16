Орловчанин заплатит 30 тысяч за полёт в запретной зоне

Мужчина запустил квадрокоптер над территорией исправительной колонии. Это случилось в августе текущего года.

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности оштрафовало нарушителя на 30 тысяч рублей.

Как сообщает Управление ФСБ по Орловской области, с начала года за аналогичные проступки поплатились пять орловчан. Используя квадрокоптеры, они пытались доставить заключённым различные предметы.