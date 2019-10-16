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Орел16.10.2019 Среда 16:10
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Орловчанин заплатит 30 тысяч за полёт в запретной зоне

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16.10.2019

Мужчина запустил квадрокоптер над территорией исправительной колонии. Это случилось в августе текущего года.

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности оштрафовало нарушителя на 30 тысяч рублей.

Как сообщает Управление ФСБ по Орловской области, с начала года за аналогичные проступки поплатились пять орловчан. Используя квадрокоптеры, они пытались доставить заключённым различные предметы.

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