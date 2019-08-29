Орловчанин задолжал за взятку 720 тысяч рублей

Такую сумму с жителя Орла взыскали судебные приставы.

Ранее мужчину признали виновным в уголовном преступлении — получении взятки. Суд оштрафовал его на 1 миллион 600 тысяч рублей.

Осуждённый платил штраф по частям. Около половины средств поступили в срок. Однако затем денежные поступления прекратились.

Тем не менее, после того, как ФССП уведомила мужчину о том, что задержка с выплатой штрафа может привести к замене первоначального наказания на другое (в том числе на реальное лишение свободы), орловчанин полностью расплатился с государством.