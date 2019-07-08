Орловчанин выпал из окна многоэтажки и погиб
08.07.2019
ЧП произошло в Северном районе. Как сообщает «Орёлград», это случилось 6 июля. Тело обнаружили у домов по Металлургов, 19, и Родзевича-Белевича, 21.
На месте ЧП работали полицейские. Проводилась процедура опознания.
Предварительно известно, что мужчина выпал из окна восьмого этажа многоквартирного дома.
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