Орловчанин выпал из окна многоэтажки и погиб

ЧП произошло в Северном районе. Как сообщает «Орёлград», это случилось 6 июля. Тело обнаружили у домов по Металлургов, 19, и Родзевича-Белевича, 21.

На месте ЧП работали полицейские. Проводилась процедура опознания.

Предварительно известно, что мужчина выпал из окна восьмого этажа многоквартирного дома.