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Орловчанин выиграл у УК суд о затоплении квартиры

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17.10.2019

В первой инстанции гражданский иск рассматривал Железнодорожный районный суд. Затопление произошло в январе текущего года в доме по улице Герцена, 13, на пятом этаже. Сначала орловчанин обратился в саму УК («Дирекция по эксплуатации зданий № 5 г. Орла»), но его претензию оставили без удовлетворения.

Районный суд признал, что компания действительно не обеспечила защиту кровли от протечек, хотя это и являлось обязанностью организации. С ответчика взыскали стоимость восстановительного ремонта, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на оплату услуг оценщика и представителя.

Компания решила оспорить это решение в областном суде. УК указала на то, что гражданин неправомерно установил над своим балконом козырёк, при этом не очищал его от снега и наледи. Экспертиза подтвердила, что это могло стать одной из причин потопа.

Областной суд согласился с этим доводом и уменьшил стоимость восстановительного ремонта до суммы в 54 тысячи 470 рублей. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

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