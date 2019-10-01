Орловчанин выиграл суд у военкомата

Дело рассматривал Северный райсуд Орла. В качестве ответчиков выступили районный военный комиссариат, военный комиссариат Орловской области и их призывные комиссии.

Иск подал местный житель. Как выяснилось, до 27 лет его не вызывали в военкомат. Когда он достиг возраста, после которого призыв на срочную службу не производится, его зачислили в запас, но выдали на руки не полноценный военный билет, а справку.

Между тем, это обстоятельство стало серьёзной проблемой при устройстве на государственную службу. Орловчанин обратился в суд и потребовал, чтобы военкомат выдал ему военный билет, так как он не был призван в армию не по своей вине.

Суд согласился с доводами истца и принял его сторону. Ответчик пытался обжаловать приговор. Однако вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.