Орловчанин выиграл необычное судебное дело
22.11.2019
Автомобиль мужчины оказался повреждён упавшей с крыши наледью. В итоге он взыскал с собственников здания 65 тысяч 814 рублей (стоимость восстановительного ремонта и судебные расходы). Об этом сообщили в облсуде.
Инцидент произошёл в январе этого года в Орле у дома по Кромскому проезду, 16. Пострадала «Лада Приора». Мощный удар деформировал крышу автомобиля, а также сломал левое зеркало заднего вида.
Собственникам здания (двум гражданам) пришлось поделить расходы между собой поровну.
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