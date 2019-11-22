Орловчанин выиграл необычное судебное дело

Автомобиль мужчины оказался повреждён упавшей с крыши наледью. В итоге он взыскал с собственников здания 65 тысяч 814 рублей (стоимость восстановительного ремонта и судебные расходы). Об этом сообщили в облсуде.

Инцидент произошёл в январе этого года в Орле у дома по Кромскому проезду, 16. Пострадала «Лада Приора». Мощный удар деформировал крышу автомобиля, а также сломал левое зеркало заднего вида.

Собственникам здания (двум гражданам) пришлось поделить расходы между собой поровну.