Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.11.2019 Пятница 12:02
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанин выиграл необычное судебное дело

Орловчанин выиграл необычное судебное дело

Версия для печати

22.11.2019

Автомобиль мужчины оказался повреждён упавшей с крыши наледью. В итоге он взыскал с собственников здания 65 тысяч 814 рублей (стоимость восстановительного ремонта и судебные расходы). Об этом сообщили в облсуде.

Инцидент произошёл в январе этого года в Орле у дома по Кромскому проезду, 16. Пострадала «Лада Приора». Мощный удар деформировал крышу автомобиля, а также сломал левое зеркало заднего вида.

Собственникам здания (двум гражданам) пришлось поделить расходы между собой поровну.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58577

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.11.2019

Продолжается визит Игоря Шпектора в Орловскую область

5
22.11.2019

Для жителей Орла готовят новогодний сюрприз

22.11.2019

В Орловской области открыли клуб «Русичи»

22.11.2019

В ТТП Орла выросли зарплаты, но сократился пассажиропоток

22.11.2019

Орловские «обманутые дольщики» начнут получать выплаты до конца этого года

$ USD63.843(-0.18)22.11
€ EUR70.6997(-0.15)22.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online