Орловчанин врезался в забор, сарай и дерево

ДТП случилось 23 октября в 23:35 в Орловском районе в деревне Образцово.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель автомобиля Daewoo Nexia, следуя по Центральной улице, не справился с управлением. Автомобиль «взял на таран» металлический забор, затем — сарай, после этого — дерево.

Мужчина получил травмы. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.