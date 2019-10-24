Орловчанин врезался в забор, сарай и дерево
24.10.2019
ДТП случилось 23 октября в 23:35 в Орловском районе в деревне Образцово.
Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель автомобиля Daewoo Nexia, следуя по Центральной улице, не справился с управлением. Автомобиль «взял на таран» металлический забор, затем — сарай, после этого — дерево.
Мужчина получил травмы. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.
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