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Орловчанин ударил женщину ножом в спину

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22.07.2019

Заводской районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Защита пыталась обжаловать приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила вердикт без изменения.

Преступление произошло в октябре 2018 года в Орле в одном из общежитий. Орловчанин, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт со своей знакомой. Мужчина требовал, чтобы его оппонентка покинула общежитие. Однако она отказывалась это делать. Это и стало причиной для нападения.

Теги:ОрёлОрловская область

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