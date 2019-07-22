Орловчанин ударил женщину ножом в спину

Заводской районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Защита пыталась обжаловать приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила вердикт без изменения.

Преступление произошло в октябре 2018 года в Орле в одном из общежитий. Орловчанин, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт со своей знакомой. Мужчина требовал, чтобы его оппонентка покинула общежитие. Однако она отказывалась это делать. Это и стало причиной для нападения.