Орловчанин ударил женщину ножом в спину
22.07.2019
Заводской районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Защита пыталась обжаловать приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила вердикт без изменения.
Преступление произошло в октябре 2018 года в Орле в одном из общежитий. Орловчанин, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт со своей знакомой. Мужчина требовал, чтобы его оппонентка покинула общежитие. Однако она отказывалась это делать. Это и стало причиной для нападения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56101
Другие новости раздела
19.07.2019
С орловских улиц могут изгнать «Газели»
$ USD62.8666(+0.04)20.07
€ EUR70.7941(+0.19)20.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?