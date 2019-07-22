Орловчанин совершил тяжкое преступление, но получил условный срок

Прокуратура Орловской области добилась изменения 82 приговоров в отношении 84 человек, вынесенных судами нашего региона при рассмотрении уголовных дел «в особом порядке» в 2018 году и первой половине 2019 года. «Особый порядок» применяется в случае, если подсудимый признаёт вину, что влечёт за собой смягчение приговора.

В итоге прокуратура добилась изменения 13 приговоров в сторону ужесточения, а 19 — наоборот, в сторону смягчения. В остальных случаях выявленные нарушения касались других вопросов: вида исправительного учреждения, данных о личности осуждённых, зачёта времени содержания под стражей и тому подобного.

В одном из случаев наказание жителю Орла, осуждённому по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», было изменено с условного на реальное. Орловчанин, находясь в нетрезвом состоянии, взял нож и причинил женщине телесные повреждения. Заводской суд Орла вынес «условный» приговор. Однако прокуратура посчитала его слишком гуманным, так как преступление относится к тяжким и совершалось против личности. В результате надзорное ведомство добилось пересмотра дела.