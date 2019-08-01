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Орел01.08.2019 Четверг 12:07
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Орловчанин скончался после драки

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01.08.2019

Случай произошёл во Мценском районе. 41-летний житель села Фарафоново скончался после черепно-мозговой травмы. За несколько дней до этого он подрался с 29-летним мужчиной. Орловчанин получил травмы, но не стал обращаться за медицинской помощью.

Как сообщили в Следственном комитете, в настоящий момент «оппонент» погибшего задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего.

Теги:ОрёлОрловская область

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