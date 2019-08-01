Орловчанин скончался после драки
01.08.2019
Случай произошёл во Мценском районе. 41-летний житель села Фарафоново скончался после черепно-мозговой травмы. За несколько дней до этого он подрался с 29-летним мужчиной. Орловчанин получил травмы, но не стал обращаться за медицинской помощью.
Как сообщили в Следственном комитете, в настоящий момент «оппонент» погибшего задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего.
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