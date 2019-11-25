Орловчанин провалился под лёд
25.11.2019
ЧП случилось в Орле рядом с Половецкой улицей на Оке сегодня около 15 часов.
Пострадал 54-летний мужчина. После того, как в службу спасения поступил тревожный сигнал, на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 3. Они достали орловчанина из воды и передали врачам.
По предварительной информации, мужчина пытался кататься по неокрепшему льду на коньках.
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