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Орел25.11.2019 Понедельник 17:37
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Орловчанин провалился под лёд

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25.11.2019

ЧП случилось в Орле рядом с Половецкой улицей на Оке сегодня около 15 часов.

Пострадал 54-летний мужчина. После того, как в службу спасения поступил тревожный сигнал, на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 3. Они достали орловчанина из воды и передали врачам.

По предварительной информации, мужчина пытался кататься по неокрепшему льду на коньках.

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