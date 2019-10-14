Орловчанин признался в краже средств с банковской карты

Преступление произошло в Покровском районе. Местный житель сообщил в полицию о том, что с его банковского счёта исчезли 17 тысяч рублей.

Выяснилось, что перед этим пострадавший проводил время в заведении общественного питания с 19-летним новым знакомым. Несколько раз за вечер он давал юноше свою банковскую карточку, чтобы тот купил алкоголя. После оказалось, что карта исчезла при невыясненных обстоятельствах.

Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения, пришла к выводу, что молодой человек может иметь отношение к этой пропаже, а также к исчезновению самих денег.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, подозреваемый признал вину. Он рассказал, что, в очередной раз отправившись за алкоголем, не вернул карточку её владельцу, а затем снял со счёта чужие деньги.

В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по статье «Кража».